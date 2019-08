ByeAlex a Best magazinnak mesélt fiatalabb koráról. Elárulta, hogy régen folyamatosan a pénzen stresszelt.

Őszinte interjúban mesélt korábbi életéről ByeAlex. Elárulta, hogy a zenélésen kívül szinte mindenre alkalmatlan, és azt is, hogy 26 éves kora előtt folyamatosan a pénz miatt stresszelt.

"Más dolgokat nem lehet rám bízni, elfelejtek mindent, például a számlákkal mindig elkések, általában büntetéssel fizetem be őket. A zenén kívül semmi másban nem vagyok jó, talán még egy zárat meg tudok szerelni. Alkalmatlan vagyok gyakorlati dolgokra, főzésre, mosásra, mosogatásra, a hűtőm is mindig üres, nem járok bevásárolni, csak néha tévedek be a boltba. Huszonhat éves koromig csak azt nézegettem, mi mennyibe kerül, stresszeltem a pénzen, féltem attól, hogy miből fogok megélni, mi lesz velem, utcára kerülök-e. A legolcsóbb tömlősajtot vettem, hogy túléljem a hetet, és el tudjak menni a helyi nagyon gagyi stúdióba gyakorolni" - mesélte őszintén Alex.