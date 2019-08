Mészöly Kálmán végre jól érzi magát, és feleségével nyaralni készül.

Az utóbbi hónapokban sok rossz hír érkezett Mészöly Kálmán állapotáról, a legendás labdarúgót szinte minden baj elérte. Tavaly év elején agyvérzés gyanújával került kórházba, majd kétoldali bakteriális tüdőgyulladása lett. Koszorúér-szűkülettel küzdött, térdízületében gyulladás alakult ki, húgyúti fertőzést is kapott, és a gyomrával és a bélrendszerével szintén akadt problémája. Most viszont úgy tűnik, sikerült felépülnie, és végre jól érzi magát.

„Jó az étvágya és a kedélye, s ami még fontos, hogy a leletei is rendben vannak. Még nem volt nyaralni a nyáron, otthon, családi környezetben pihent és gyógyult. Törökországi nyaralást terveznek a feleségével, ha minden jól megy, akkor októberben sikerül is megejteni. Most egyébként kimondottan boldog, mivel a húga hazajött Németországból. Nagyon szeretik egymást, de sajnos csak ritkán tudnak találkozni, úgyhogy különösen értékes számukra az együtt eltöltött idő" – mesélte a Blikknek a tréner fia, Mészöly Géza.