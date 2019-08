A jövő héten elkezdi az iskolát Vilmos herceg és Katalin hercegné kislánya, Sarolta hercegnő.

A jövő hét csütörtökön becsengetnek a londoni Thomas's Battersea iskolában is. Ez az az oktatási intézmény, ahova György herceg jár, és ahova immár a négyéves Sarolta hercegnő is beiratkozott.

2017-ben György herceg első napján Katalin hercegné nem kísérhette el a kisfiát az első iskolai napjára, harmadik terhessége miatt ugyanis reggeli rosszullétek gyötörték. Most viszont nem fogja kihagyni a nagy napot. A palota tájékoztatása szerint Sarolta hercegnőt édesanyja mellett az édesapja, Vilmos herceg és a bátyja, György herceg kísérik majd el – számolt be róla a The Sun.