Hajós Andrással való barátságáról nyilatkozott a napokban Majka, most pedig Hajós árulta el, hogyan segítette át az ózdi rappert élete legnehezebb időszakán.

Majka akkor lett igazán jóban Hajóssal, amikor a rapper idegi kimerültségtől szenvedett, a gyógyuláshoz pedig pszichológus segítségét kellett kérnie. András látta Majkán, hogy min megy keresztül, felismerte azokat a tüneteket, amik őt is gyötörték korábban. Egyfajta testvér és pszichológus lett Majoros számára, naponta beszélgettek.



"Megláttam rajta azt, amin én is keresztül mentem. Láttam a szemében, hogy mit él át, hogy kimerült, bajban van. Én ezen már több, mint tíz éve túl voltam és nem is nagyon szeretek róla beszélni. Én is kimerültem idegileg, pánikoltam vagy agresszíven kifordultam önmagamból. Ez az ára, ha valaki a figyelem középpontjában akar lenni, mindenbe beleszólni, elmondani a véleményét. Hitelesnek érezte, amit mondtam neki, elhitte, hogy tudom, miről beszélek. Értettem, milyen úgy tízezres közönség előtt állni a színpadon, hogy közben retteg, jól sikerül-e a fellépés, vagy éppen nem tudja eldönteni az ember, lesz-e baja. Tulajdonképp egyfajta testvér és pszichológus lettem akkor Peti számára, de én is rengeteget köszönhetek neki. Össze tudtam foglalni végre, én hol tartok az életben és mennyire tudtam lezárni a problémáimat" - mondta a BlikknekHajós András.