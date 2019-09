Lehet, hogy sikerrel jár Gáspár Zsolti: unokahúga, Gáspár Evelin összejöhet azzal a férfival, akit még az Ázsia Expressz forgatásán ismert meg.

Mint már megírtuk, Gáspár Evelin nagyon népszerű volt az ázsiai férfiak körében, egyikük még feleségül is kérte őt az Ázsia Expressz forgatásán. A TV2 Mokkájában most Gáspár Zsolti elszólta magát, lehet, hogy sikerül a terve és unokahúga egy indiai férfi oldalán találja meg a boldogságot.

„Evelinnek tetszett is ez a srác, lehet, hogy lesz ebből még valami. Írt nekünk valamelyik oldalon, hogy fog Magyarországra jönni és szeretne velünk találkozni. Neki tetszik ez a dolog, én úgy látom. Győzőnek is megmutattuk a gyereket, neki is tetszett, mert Indiából való a srác és mi is onnan származunk valamilyen módon."