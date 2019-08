Az Ázsia Expressz második szériájában látható, hogy Gáspár Evelin nagyon jó formában van. Az egykor duci celeb nagyon lefogyott. Nem is csoda, hogy az ázsiai férfiak is bomlanak utána.

Nagy sikere volt a Srí Lanka-i gyümölcspiacon Gáspár Evelinnek: nemcsak sikeresen teljesítette az Ördög Nóri által kiadott feladatot, még hódolója is akadt, aki egy hatalmas gyümölccsel ajándékozta meg, majd a nagy kérdést is feltette: megkérte Evelin kezért.

A frigyre persze nem került sor, de a sok segítségért cserébe csókot nyomott Evelin a férfi arcára.

Kamerák előtt, egy piacon vetkőzött bugyira Gáspár Evelin

Bár Gáspár Evelin a saját bevallása szerint szégyellős, most a TV2 realityje, no és persze a győzelem kedvéért olyat is bevállal, amit máskor nem szokott.