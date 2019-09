L.L. Junior, a volt párja és családja a legnehezebb időket élik át. Sokan kifejezték már részvétüket nekik, most Vujtiy Tvrtko is megtette azzal együtt, hogy elmondta véleményét a kialakult helyzetről.

L.L. Junior kisfiát elütötte egy autó. Hiába küzdöttek az életéért, sajnos nem lehetett megmenteni. Az énekes a másik gyermekét magához vette, mert úgy érzi, ebben a helyzetben ő alkalmasabb az ellátására. A gyászoló anya nyílt levelet intézett Juniorhoz, aki szintén a nyilvánosság előtt válaszolt neki egy azóta törölt videóban.

A tragédiáról és a szülők, valamint az emberek reakciójáról szólalt meg Vujity Tvrtko a Facebook-oldalán.

"Ideje van a szónak, ideje a hallgatásnak...

Vannak pillanatok, amikor megértéssel kell lennie mindenkinek mások iránt. Vannak harcok, amelyek nem a nyilvánosságra tartoznak. Egy gyászoló édesanya vagy gyászoló édesapa fájdalma olykor drámai helyzeteket okozhat, s bár könnyű ilyenkor ítéletet, népítéletet hozni, felesleges gerjeszteni az indulatokat, erősíteni az amúgy is meglévő hatalmas fájdalmat. Vonatkozik ez kívülállókra, a nyilvánosság hírhozóira, az érintett családon kívül gyakorlatilag mindenkire.

Tudom, nehéz az önmérséklet, a gyászolóktól el sem várható az teljesen. Ám a társadalom mértéktartó része talán megérti: bizonyos helyzetekben nem kell minden kiabálást meghallani, nem kell sárdobálás részesévé válni, különösen, ha egy gyermek élettelen testének még meg sem adták a végtisztességet.

A fájdalom olykor vádakat, indulatokat szül a gyászolók részéről, s ezt mindenki másnak meg kell értenie, el kell fogadnia, de nem kell résztvennie benne. Könnyű racionális lépéseket várnia egy kívülállónak olyanoktól, akik egész életük legnehezebb óráit, napjait élik most át. Könnyű, de azt mondom: egy kívülálló örüljön, hogy nem kell ilyen helyzetben bármilyen lépést is megtennie, bármilyen döntést meghoznia. Senkinek nem kell most, és ne is kelljen átélnie soha azt, amit most ők átélnek...

Bízom a bölcsességben, a gyászolók -reményeim szerint végül mindenen felülkerekedő- emberi méltóságában, ám hiszem, hogy egy megtört gyászolónak jogában áll akár hibás döntést is hoznia. Másnak ezt meg kell értenie, ám ha nem érti, akkor sem szabad ítéletet hoznia.

Meghalt egy kisgyermek. Nyugodjon békében. Szüleinek őszinte részvétemet fejezem ki, egyben sok erőt remélek mérhetetlen gyászuk elviseléséhez..." - írta Tvrtko.