Néhány hónapnyi különélés után a közelmúltban ismét egymásra talált Jolly és Suzy. Bár az énekes a külön töltött időszakban egy másik nővel volt, állítása szerint lezárta a kapcsolatot. A volt barátnő máshogy gondolja, szerinte ők még nem szakítottak egymással. Vajon mit szól ehhez Suzy?

Ismét óriási a szerelem Jolly és Suzy között, akik néhány külön töltött hónap után ismét egymásra találtak. Bár Jolly a külön töltött időszakban egy szép modellbe zúgott bele, azt állítja, hogy lezárta azt a kapcsolatot. Barbara azonban máshogy tudja:

"Mi még nem zártuk le a kapcsolatot Jollyval. Nem szakítottunk! Mindkettőnknek hirtelen jött ez a kapcsolat. Jolly is, és én is elég mélyponton voltunk, amikor megismerkedtünk. Nem sokkal azután találkoztunk, hogy ő elköltözött a családjától. Bár akkor már független férfi volt, mégsem tudta lezárni teljesen a házasságát, ahogyan nekem is voltak még el nem varrt szálak az életemben . Mai napig szeretem. Négy és fél hónapon keresztül sülve-főve együtt voltunk. Támogattuk egymást lelkileg, közösen terveztünk, de egy idő után rájöttünk, hogy túl hirtelen jött minden, és egy kis időre, szünetre van szükségünk. Jolly ez idő alatt ment vissza Suzyhoz" - mesélte a Borsnak Barbara, majd hozzátette, hamarosan véget fog érni a mulatós sztárok kapcsolata.

"Réges régen megromlott már a házasságuk. Nem egyszer próbálták helyrehozni a kapcsolatukat, de nem sikerült. És ez most sem fog, mert ami nem működik, azt nem kell erőltetni. Jolly csak összezavarodott, azért ment vissza Suzyhoz, de közben engem szeret. Legalábbis ezt mondja, és éreztette velem közel öt hónapig."