Veréb Tamás eljegyezte barátnőjét. A lánykérés pillanatiról fotókat is mutatott.

A 2016-os Sztárban sztár nyertese a lánykérés pillanatait a rajongókkal is megosztotta, egy romantikus videót is közzétett. Tamás barátnője egyébként szakmabeli, Szandi az UltraPop énekesnője, és a Stáb 3. realityben is láthatta a közönség.