Körülbelül egy hónapja jelentette a rendőrségen Demcsák Zsuzsa, hogy több ékszere is eltűnt. Ezek a legfrissebb információk az ügyben.

Demcsák Zsuzsához augusztus közepén vonult ki a rendőrség, miután az egykori műsorvezető bejelentést tett. Nyoma veszett ugyanis több ékszerének. Zsuzsa később a Facebook-oldalán a lopásról csak ennyit mondott: „Az életünkben tárgyak tűnhetnek el, kifosztva érezhetjük magunkat. Valójában minden, ami fontos, az nem vehető el tőlünk. #gyerekeim #családom #férjem" – írta.