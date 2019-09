Vajna Tímea elhagyta az országot

Péntek óta az Egyesült Államokban tartózkodik Vajna Timi, a januárban elhunyt Andy Vajna özvegye - írja a Blikk.

Vajna Timi a letelepedéshez szükséges okmányokat intézi Amerikában, ott képzeli el jövőjét férje, Andy Vajna nélkül. Az Instagramon megmutatta tengeren túli otthonát is. A nappaliban elhunyt férjéről is elhelyezett egy portrét.

"Most jó lesz kicsit itt lenni. Mondjuk egész nap az ügyvédekkel leszek. Már nagyon rossz volt Budapesten a közös házban. Főleg este" - idézi a lap Timit, akinek rengeteget kell tárgyalnia ügyvédekkel, ugyanis haramosan sor kerül Andy hagyatéki tárgyalására is.

Timi várhatóan hamarosan hazatért Magyarországra, most nem marad sokáig Los Angelesben. Magyarországi üzleteire is figyelni kell, és az albérlete is megvan még.