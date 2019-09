Damu Roland keresi a társát: egy népszerű applikáción próbál szerelmet találni.

Damu Roland egy népszerű társkereső oldalon tűnt fel, a Tinderen próbál szerelmet találni. A színészre a Ripost egyik olvasója bukkant, aki el is kezdett beszélgetni vele, habár először meglepődött, amikor meglátta az ismert ember fotóját.

"Kicsit meglepődtem, amint a Tinderen válogatva váratlanul megláttam Damu Rolandot. Kíváncsiságból jobbra húztam, erre azonnal párba álltunk, sőt, írt is egy üzenetet. Sajnos épp úton voltam külföldre, de így is sokat írt. Arra kért, jelöljem be Facebookon, sőt, a telefonszámát is megadta" - mesélte az olvasó. A kapcsolatból azonban nem lett semmi, ugyanis Damu Roland váralanul megszakította a beszélgetést.