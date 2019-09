Pápai Joci a Sztárban sztár leszek! zsűritagjaként olyan versenyzőket is továbbenged, akikben a többi mentor nem lát fantáziát. Elárulta, miért.

"Mert én a szórakoztatást is szem előtt tartom, nem csak az utánzást. Szerintem ebben a műsorban az is fontos, hogy valaki mosolyt tudjon csalni a közönség arcára, hiszen ez nemcsak egy verseny, hanem egyben egy házibuli is" - árulta el a Blikknek Joci. Arról is vallott, hogy jönnek ki egymással a zsűritagok. "Tóth Gabit kislánykora óta ismerem, hiszen anno a Megasztárban együtt indultunk, csak nekem kevésbé volt szerencsés a szereplésem, mint neki. Horváth Tomit régóta nagyon kedvelem, annak pedig különösen örülök, hogy a műsor kapcsán megismerhettem Bereczki Zolit. Egy biztos, ha néha vannak is viták, tiszteljük és kedveljük egymást, ami roppant fontos" - mondta.