Renée Zellweger egy interjúban vallott egy kellemetlen élményéről: a metrón alázták meg.

A közszereplőknek sokkal több bántást és negatív kritikát kell elviselniük, de ettől még természetesen nekik is rosszul esnek a bántó szavak. Renée Zellwegert egyszer a metrón alázták meg. Erről beszélt egy interjúban. Elmondta, hogy az utazók arról beszéltek mellette, hogy a hollywoodi nők milyen buták, főként Renée Zellweger, de a plasztikai műtétei is szóba kerültek. "Miért tette ezt? Úgy néz ki, mintha nem is önmaga lenne" - mondták.

A színésznő csak ült és hallgatott, de leszállás előtt végre felismerték. "Felnézett, és azt mondta: »Úristen, te vagy az. De pontosan úgy nézel ki, mint, ahogy szoktál.« Én meg azt mondtam, hogy igen, ugye, milyen furcsa?" - mesélte.