A hírek szerint Shane Tusup is továbblépett már a válása után: újra szerelmes.

Shane Tusup és Hosszú Katinka kapcsolata viharos körülmények között ért véget, de mostanra már teljesen lecsillapodtak a kedélyek. Azóta már az úszónő is megtalálta párját, és úgy tűnik, Shane Tusupnak is sikerült továbblépnie. A szakmai élete is rendeződött, hiszen ismét edzőként dologozik, Bujdosó Zsombort készíti fel a versenyekre, és az olasz Ilaria Cusinatót. Utóbbi nemrég adott interjút, amelyben a felkészülésről mesél, de Shane Tusup magánéletéről is elhintett egy kis információt.

"A csapat többi tagjával élek, Padovában béreltünk egy házat: Shane Tusup, a barátnője, Bujdosó Zsombor, egy operatőr és én. Ez nagyon megkönnyíti az „Olimpia sötét ló" projekt (websorozat) megvalósítását is" - idézi a Ripost az interjú részletét. Ez tehát azt jelenti, hogy Shane Tusup is párra talált már.