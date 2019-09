Demi Moore 56 évesen anyaszült meztelenül pózol egy magazin címlapján.

Demi Moore nem szégyenlős, 56 évesen is ledobta ruháit. Persze nincs is semmi szégyellnivalója, ma is elképesztően jól néz ki, testét a huszonévesek is megirigyelhetik.

A sztáranyuka a Harper's Bazaar kedvéért vetkőzött le, egy medence mellett fotózták, hosszú haját kiengedte és csupán egy nagy rózsaszín kalapot visel.