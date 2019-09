Liptai Claudia elárulta, milyen most a kapcsolata volt férjével, Gesztesi Károllyal.

Liptai Claudia a BEST magazinnak adott egy hosszabb interjút. A tévést nem csak mostani házasságáról kérdezték, hanem arról is, milyen most a kapcsolata volt férjével, Gesztesi Károllyal.

„Megható, amilyen jó viszonyban vannak Ádám és Panka apukája, Gesztesi Károly. Ez is nagy szerencse, és igazi ajándéknak élem meg. Ha valaki megtalálja az őszinte boldogságot és szerelmet, azt valahogy tiszteletben tartják az emberek. Nem kell túlmagyarázni, azt érezni és látni lehet. Én nagyon sokat vártam erre, nagyon vigyázok rá, és ugyanezt tapasztalom Ádám oldaláról is, ami nagyon jó érzés" – mesélte.