Schmuck Andor elárulta, hogyan ismerte meg a nála 26 évvel fiatalabb menyasszonyát, Esztert.

Hamarosan sor kerül Schmuck Andor és menyasszonya, Eszter esküvőjére. A pár szinte pillanatok alatt szeretett egymásba, és a házasságkötéssel sem akartak túl sokáig várni. A politikus most Berki Krisztián műsorában, az üBERKIrályban mesélte el, hogyan is ismerte meg szerelmét.

„A Bazilika lépcsőjénél találkoztunk, Eszter megbotlott, majd szinte a karjaimba esett. Elkaptam, aztán adtam neki egy névjegykártyát a biztonság kedvéért. Másnap felhívott, én pedig elhívtam egy randira. Ez egy keddi napon volt, szerdán már együtt laktunk. Egy hónap múlva megkértem a kezét, három hónapra rá lesz az esküvőnk. (...) Édesanyám is megkérdezte, nem korai-e mindez. Délután négy helyett hétkor is megkérhettem volna a kezét, ez igaz. A viccet félretéve, nincs értelme várni. Mindketten ugyanazt érezzük. 1000 százalékos köztünk a bizalom is" – idézi Schmuck Andor szavait a műsorból a Blikk.