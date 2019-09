A Blikk információi szerint a Piramis biklentyűse, Gallai Péter kóházban, álmában hunyt el. Korábban rosszul lett, erős fájdalmat érzett a hasában. Azonnal mentőt hívtak, és kórházba szállították.

"Vasárnap este már evett is, javulás látszott az állapotában, így mindannyian elkezdtünk bizakodni, de aztán döbbenten fogadtuk a hírt, hogy éjszaka örökre elaludt. Tüdőtrombózisra is gyanakodtak az orvosok, de végül kiderült, vírusos fertőzése okozta a problémát. Most még vizsgálják a halál pontos okát, egyelőre ennyit mondhatok. Tudtuk, milyen problémákkal küzd, mégis nehéz lesz feldolgozni az elvesztését" - mondta a lapnak az együttes basszusgitárosa, Vörös Gábor.

Régóta gondok voltak Gallai az egészségével, alkoholproblémáiról korábban ő maga beszélt. Pár éve hasnyálmirigy-gyulladása volt, akkor alvonóra is ment, de kezelés vége előtt eljött. Ezután sajnos vissza is esett.

"Betegsége egy éve már a zenéléstől is elragadta. Hajnalban feladta a szervezete a szolgálatot szegénykémnek. Nagy veszteség a halála, remek barát volt és kiváló zenész. Vártuk vissza, hátha meggyógyul" - nyilatkozta Köves Miklós Pinyó.