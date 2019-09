Michael Schumacher a legnagyobb titkokban elhagyta a párizsi kórházat, ahova múlt hét elején vitték be.

Mint arról korábban beszámoltunk, múlt héten egy párizsi kórházba vitték be Michael Schumachert, hogy őssejtkezeléssel javítsanak az állapotán. Bár a család igyekezett titokban tartani a kezelést, egy kórházi dolgozó kikotyogta, hogy náluk van a pilóta.

Most kiderült az is, hogy Schumacher azóta elhagyhatta a kórházat. Az Express azt írja, egy francia újságírónak sikerült kiderítenie, hogy gyakorlatilag kilopták őt a kórházból, ahova korábban álnéven regisztrálták be.

A forrás azt állította, hogy az egykori pilóta infúziót kapott, és az orvosok bíznak a jó eredményben.