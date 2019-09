Balász Andit hosszú ideig zaklatta közösségi oldalán egy férfi. A színésznő folyamatosan tiltotta a szexuális töltetű kommenteket, majd kiderítette, ki írja őket. Maga is meglepődött.

Balázs Andi tatár Csilla műsorában mesélte el, hogy egy perverz nagypapa zaklatta.

"A hivatalos oldalamon az összes fotóm alá egy férfi csúnya szexuális megjegyzéseket írt. De rengeteget. Nem hagytam ott, mert kiskorúak is látogatják az oldalamat. Nem bírtam ki, hogy ne nézzem meg az oldalát. Egy boldog nagypapa volt a három unokájával az avasi kilátónál. Hirtelen nagy levegőt vettem, és itt jött a „balázsandiságom", a tiltás és törlés."

A Bors megkeresésére tovább mesélte a történetet a színésznő:

"Nem megyek bele felesleges vitába. Így volt ezzel a zaklatóval is. Méltatta a gömbölyded idomaimat, majd azt is leírta, hogy konkrétan mit tenne velem – mesélte a színésznő a Borsnak. – Annyira direkt, perverz szöveg volt, hogy nem tudok idézni belőle. És mindezt nyilvánosan – mondja Andrea, majd így folytatja: – Napi szinten, három hónapon át csinálta ezt. Alig győztem törölgetni a perverz szövegeket. Később kiderült, nem csak velem teszi ezt. Egy szintén gömbölyded kolléganőm is kapott perverz üzeneteket tőle. Többek között ezért is tiltottam le. Micsoda szoknyapecér az ilyen."