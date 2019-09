Cinthya Dictator és Molnár Tamás már 10 éve ismerik egymást. Közösségi oldalaikon közzétettek egy akkor és most fotót. Az extravagáns kinézetű celeb kapcsolatukról vallott.

Cintyha Dictator és Molnár Tomi élete a kezdetektől egymás mellett zajlott, ismerték is egymást, ám csak most mélyült el a kapcsolatuk.

"15 éves korunk óta ismerjük egymást Tomival. Egy kerületben nőttünk fel, szinte egymás mellett. Minden reggel egy villamoson utaztunk az iskolába, még a gimink is egymás mellett volt. Mindeközben egy akkori szubkult oldalon is fent voltunk, onnantól datáltak minket a médiában. Akkor lettek az első követőink... Az Anti Fitness Club idején szerepeltem Tomiék második videóklipjében is. Akkoriban Iszak Eszti csinált a VIVA zenecsatornán egy műsort, ahova mindkettőnket behívott, hogy a stílusunkról csináljon egy epizódot. Neki köszönhető, hogy az akkori időszakunkból van egy közös fotónk Tomival. Érdekes, hogy 10 éve készült az a kép, 1 éve vagyunk együtt, s nem is gondoltuk volna, milyen fordulatokat hoz az élet. Végig egymás mellett haladtunk az évek során, de csak most ért össze az életünk. És remélhetőleg ez így is folytatódik" - idézte Cinthya szavait a Ripost.