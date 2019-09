Xantus Barbara elárulta, egyelőre távkapcsolatban él fiatal párjával.

Válása után két évvel talált rá újra a szerelem Xantus Barbarára. Az 52 éves színésznő egy nála 16 évvel fiatalabb férfit szeret. Szerencsére új párja jól kijön a lányával is, egyetlen gond van csupán: Balázs külföldön dolgozik, ezért most távkapcsolatban élnek.

„Jól vagyunk, minden rendben velünk. Most külföldön él a munkája miatt, de nem kívánok többet beszélni róla. (...) Egész nyáron végig játszottam, most pedig sztepptáncot tanulok a következő darabunkra. Nem mondom, nem egyszerű. A színház mellett még a diplomamunkámra is jut időm. Nincs megállás, nem sokat pihenek. De ez az én életem, addig kell csináljam, ameddig tudom" - nyilatkozta a Blikknek.