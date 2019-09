Összekötötte az életét Tokár Tomi és szerelme, Dorottya. A pár nagy napján minden úgy történt, ahogy megálmodták: gyönyörű esküvőn mondták ki a boldogító igent.

Kovács Dorottya kislánykora óta tervezgette az esküvőjét, ami most valóra vált. A barátok és a család előtt mondta ki Tokár Tominak a boldogító igent, a nagy napjukon pedig minden úgy történt, ahogy szerették volna. Dóri csodálatosan mutatott szűk ruhájában, de ezért keményen meg is dolgozott.

„Mindig sellőruhát képzeltem el magamnak. Sokat edzettem, kerültem a cukros ételeket, és persze a növekvő stressz miatt is fogytam öt kilót. Elárulom, a végén már szakemberhez is fordultam. Az orvos olyan anyagot fecskendezett a hasamba, ami lebontja a zsírt, majd pedig nyirokcsomókon keresztül távozik a szervezetemből. Egy sellő menyasszonyi ruhában minden látszik, és én arra vágytam, hogy tökéletesen simuljon rám. Persze Tominak is tetszeni akartam" – árulta el a Story Magazinnak Dóri.



Persze a nászéjszakáról is meséltek. Csak öleltük egymást, és először mondtuk ki, szia, férjecském, szia feli, majd a saját szerelemnyelvünkön annyit mondtunk, szeremleizlek" – árulta el Tom és hozzátette, egy ilyen mozgalmas nap után másról nem lehetett szó a nászéjszakán.