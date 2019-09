Zimány Linda elárulta, nem akar többé szingli lenni, nagyon szeretne már párkapcsolatban élni.

Bár valószínűleg sok érdeklődő lenne, Zimány Linda mégis évek óta szingli. A FEM3 Café új műsorvezetője most elérkezettnek látja az időt arra, hogy újra párkapcsolatban éljen. A Blikknek elárulta, már vannak is kiszemeltjei.

„Úgy érzem, hogy most újra eljött az életemben az a pont, amikor váltanék a magánéletben. Az elmúlt időszakban igazi szingli életet éltem, sok időt töltöttem a barátaimmal, minden energiámat rájuk, magamra és a munkámra irányítottam. Most viszont vágyom párkapcsolatra. Eddig zárkózott voltam a férfiakkal, nem igazán ismerkedtem, most viszont több kiszemelt is van" – mesélte sejtelmesen.