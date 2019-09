Bárdosi Sanyi és Növényi Norbi a A helyettesítők című műsorban ismét hozta a formáját. A két jómadár ezúttal vicibicajok kölcsönzésébe segített bele, miközben egy hatalmas csínytevést is elkövettek.

Újabb munkakörben próbálta ki magát Bárdosi Sándor és Növényi Norbert. A cimborák ezúttal a Balatont vették célkeresztbe, hogy vízibicikli-kölcsönzőkként álljanak helyt a szezon végén. Bárdosi, mint minden munkavégzés előtt, ezúttal is a finom falatokkal kezdte a munkára való hangolódást. „Bárhova megyünk, nekem ennem kell. Csak akkor tudok jól dolgozni, ha tele a hasam. Még jobb lenne, ha utána lepihenhetnék, de itt nincs megállás. Folyamatosan jönnek a járművekért" – mondta a Sláger TV-n látható A helyettesítők című műsorban az egykori élsportoló, aki Növényivel közösen felelevenítette gyerekkori csínytevéseit.

„Itt szépen elmondjuk, hogy a vízibiciklikkel ne menjenek a bóján kívülre. Gyerekként mi ezt meg se hallottuk, még be is borítottuk a vízibiciklit. Minden rosszaságban benne voltam, nagymamám porszívócsövét is elcsórtam, sötétedés után azzal mentünk ki a partra, belekiabáltunk, utánozva a vaddisznók hangját. Visítva röhögtünk, mikor láttuk, hogy a parton ülő horgászok mennyire megijedtek. Volt, hogy csókolózó párocskákhoz léptünk oda, hogy van-e erre engedélyük. Úgy elhajtottak minket, hogy nem győztünk futni. Az én időmben örültem, ha aznap nem hagytak helyben egy-egy ilyen szemtelenkedésem miatt" – emlékezett vissza Bárdosi, akihez hasonlóan Növényinek is volt néhány balatoni húzása, gyerekkorában.

„Kiszúrtuk a horgászokat a nádas mellett, odalopóztunk és elvágtuk a zsinórt. Amikor kapás volt húzta volna szegény horgász, de nem tudta, mert két darabban volt a zsinór" – mondta Növényi Norbert, akinek nem telt eseménytelenül a Bárdosival közös műszak.