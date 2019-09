Istenes Bence nem csak a jót osztja meg követőivel, szerinte fontos, hogy a nehézségeket is elmesélje követőinek. Kétgyerekes apaként elárulta, mi a legnehezebb az életükben.

Istenes Bence őszintén mesélt arról, hogy két gyerekkel mennyire nehéz az élet.

"A napokban volt alkalmunk Adéllal néhány órát kettesben tölteni, elmentünk vacsorázni, ami két gyermek után szinte ünnepnek számít. Úgy gondoltam, hogy ezt a fontos és ritka pillanatot megosztom, és felhívom a családosok figyelmét arra, hogy ha kell, tudatosan töltsenek együtt kettesben is időt, különben nagyon hamar elhidegülhetnek egymástól. Amikor az első fiunk, Nátán megszületett, egyszerűen mentek a dolgok. Ugyan némi lemondással járt, hisz már nemcsak magamért, hanem Adélért és Nátánért is felelősséggel tartoztam, de inkább a szépségeit éreztem annak, hogy egy család lettünk. Amikor viszont megszületett a második fiam, rájöttem, hogy innentől kezdődik igazán a kemény munka. Mert míg egy gyerek kikapcsolódás, kettő maga az őskáosz" - vallotta be őszintén Bence a Borsnak.