Az énekesnő amikor csak teheti szívesen pattan gokartautóba és szeli a pályán a köröket. Legutóbb az Édesítő műsorvezetőjét, Molnár Andit is sikerült maga mögé utasítania.

Igazán pörgős életet él Dér Heni, aki szinte egy percre sem áll meg. Koncertjei egymást érik, ám az énekesnő a feltöltődésre, kikapcsolódásra is igyekszik időt fordítani. Igaz, a regenerálódás nem egy szokványos módját űzi. „Évekkel ezelőtt kevésbé éreztem meg a tucatnyi fellépést, mostanság egyre inkább. Egy hosszabb koncertetap után szükségem van a regenerálódásra. Ilyen nekem a gokartozás is. Ha van rá alkalmam és társaságom, szívesen nyomom a gázt a gokartpályán" – mondta az Édesítőben Dér Heni, aki saját maszkkal is rendelkezik, mely eddig még mindig szerencsét hozott neki.

„A baráti körömben a csajok között nem igazán van ellenfelem, általában én szoktam győzni. Szeretem, hogy itt egyre technikásabb lehetek, hogy nemcsak a többieket, hanem magamat, az időt is le kell győznöm. Molnár Andi nagyon jó partner ebben, mindenhol ott van a pályán, szorosan a nyomomban vagy épp elém vágva" – mondta az énekesnő a futam előtt, amelyben végül ő győzedelmeskedett.

„Sosem gokartoztam még ezen a pályán, nagyon örülök, hogy itt is nyerhettem. Andi egy győzelmi dallal is kedveskedett nekem és abban maradtunk, hogy hamarosan megismételjük az összecsapást" – tette hozzá az énekesnő, akinek ellenfele már készül az újabb megmérettetésre. „Pár másodpercen múlt, hogy Heni előtt fussak be. Nagyon régóta vezetek, többször gokartoztam már, szeretem ezt a műfajt, így legközelebb is megismételjük a mérkőzést. Addigra tovább csiszolom a technikám és remélhetőleg feladom a leckét Heninek" – mondta Molnár Andi.