Első hivatalos utazása előtt áll Meghan Markle és Harry herceg elsőszülött fia, a féléves Archie. A hercegi pár Afrikába utazna a gyerekükkel, amit a palota azonban nem néz jó szemmel.

Harry herceg rengeteg jár Afrikába, ahogy Diana hercegnének, úgy fiának is szívügye a fekete kontinens helyzete, és különösen a hátrányos helyzetű gyermekek segítése. Harry hamarosan újra Afrikába utazik, de a hírek szerint ezúttal családját is magával vinné. A 10 napos utazás a királynő szerint azonban túl hosszú, ráadásul nem is gondolja veszélytelennek a kiruccanást.

Ráadásul az is a tervek között szerepel, hogy Meghan Archie-val Fokvárosban és Johannesburgban töltené az időt kettesben, míg Harry több hivatalos programon is résztvesz Botswanában, Angolában és Malawiban. A királynő szerint semmiképpen nem szabad kockáztatni a legkisebb királyi tag biztonságát.