Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló – 386. rész.

Kétféle ember van – mondta Albert Einstein, a zseniális tudós. – Az egyiknek minden varázslat és a csoda, a másiknak semmi sem az! Ő az első fajtához tartozott. Én is így vagyok. Nem a haláltól félek, hanem attól, hogy csodátlanná válik az életem. Ha meghalok, nem baj. Csak ne veszítsem el a jókedvemet!... Vidáman szeretnék megérkezni az Isten elé!

Néked is ezt tanácsolom. Abban a pillanatban, amikor a szerelmedet megismered, már nem is csoda. És már nem is a szerelmed. Akkor kezded unni. Olyan lesz, mint egy kiolvasott könyv. Elvesztetted a csodát!... Ilyen az öregedés is... Az ember elveszti a csodát!... Nem szabad!... Élni: csoda!... És teli van titokkal!... Semmi sem olyan, amilyennek gondolod!... Mert varázsvilágban élsz. S ha meghalsz is, varázsvilágba jutsz!