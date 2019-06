Müller Péter: A bírálatot nem elviselni, hanem megfontolni kell

Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló – 391. rész.

Lelki érettsége jele, hogy meghallgatod azt, amit más valaki mond rólad. Akár jót, akár rosszat. Nem hárítod azonnal, hanem úgy fogadod, hogy „Hátha hasznát veszem!"

Állandó önvédelemben csak a lelkileg éretlen ember él. Aki gyenge. Aki fél, hogy önbizalma törékeny. Az erős embert az tette erőssé, hogy sok hasznos, beépíthető, megvalósítható érzést és gondolatot kapott másoktól. Barátjától, férjétől, feleségétől, de idegenektől is.

A bírálatot nem elviselni, hanem megfontolni kell.

De ehhez már kell valami önérzet, valami igazi önbizalom, s annak a feltételezése, hogy valaki talán jót akar nekem. Így működik a jó tanítvány, akár mint iskolai tanuló, akár mint sportoló, de így működnek a jó barátságok és párkapcsolatok is.

Amiről itt beszélek, nagyon ritka, sajnos.

A „kihárítás", a „nekem mindenben igazam van, a másik a hülye" az általános jelenség.

Ez a hitvány lelki működés, vezethet akár a gyűlölethez is, melynek sok esetben a bíráló is az áldozata: elfelejti, hogy amit bennem nem bír, az elsősorban benne van.