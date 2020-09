Amíg sírni a természet tanította meg az embert – hiszen első lélegzetvételét is a sírásnak köszönheti -, addig nevetni már önmagától tanul meg.

Ezért nagy dolog a nevetés, nem is „természetes". Min nevessünk egy olyan világban, ahol öregedés van, fájdalom, éhség, betegség és halál. A nevetésben van valami természetfeletti. Valami magasrendű, valami isteni. Ez jelenik meg a kisbaba arcán, amikor először elmosolyodik. Az öntudat első pillanata ez, mintha rájönne hirtelen, hogy nincs is olyan nagy baj. Nehéz lesz, ezt már magzatkorában is ösztönösen tapasztalta, s élni ezután sem lesz könnyű neki, de majd lesz valahogy!

Tudja ezt máshonnan, fölülről is nézni, és máris könnyebb az egész!