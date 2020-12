Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni.Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló – 467. rész.

Igazán figyelni egy másik emberre csak akkor tudsz, ha önmagadról megfeledkezel. Te leszel ő. Ezt úgy hívják: szeretet. S mivel ez manapság nincs – szeretet sincs.

Mindenki önmaga körül pörög. Csakis maga a fontos, a saját énje, élete, baja, haszna, ügye, énje, és szeretetképtelen lesz. Mint a búgócsigák, önmagunk körül pörgünk, s képtelen vagyunk odaadni magunkat. Erre mondta Hamvas Béla valaha, hogy „manapság nincsenek találkozások, csak karambolok." Nehéz így élni, s nem is lehet sokáig. Az összműködés, a vele, az együtt, az érte nemcsak az embernek, de a testünk minden sejtjének, az életnek és az egész természetnek az alapelve is. Az álarc nemcsak a covidtól véd meg, hanem a másik embertől is.