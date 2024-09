Pontok:

A válasz a kérdések sorrnendjében: 2, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 3

B válasz a kérdések sorrendjében: 3, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2

C válasz a kérdések sorrendjében: 1, 1, 3, 2, 2, 3, 3, 1

Értékelés:

8-11 pont: Sokat kell még fejlődnie a kreativitás terén. Lehet, hogy az életben szereti a változatosságot, de a randevúk terén inkább a megszokott biztosat választja. Akkor érzi jól magát, ha partnere diktál, pedig talán ő is arra vágyna néha, hogy ön találja ki a programot. Az élet tele van izgalmakkal és lehetőségekkel, amit ki kell használni, különben beszürkülhet.

12-18 pont: Önben ott van a szikra, de nem mindig engedi lángra kapni. Szereti a változatosságot és az új kalandokat, de csak módjával, vannak berögződési, amikhez mindenáron ragaszkodik. Ez nem is feltétlenül baj, de meg kell tanulnia engedni is. Nincsenek nagy elvárásai, megelégszik a hétköznapi dolgokkal. Ez jó, mivel a legapróbb dolgokban is megtalálja a jót.

19-24 pont: A fantáziájának nincsenek határai. Mindig az izgalmat keresi, feldobja a titokzatosság. Partnere sem unatkozik ön mellett, hiszen mindig van valami új ötlete. Azonban tőle is ezt várja el, ami vitákhoz vezethet. Jó dolog a kreativitás és az újdonság, de hagyja párját is kibontakozni.