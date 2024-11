Ezen a képen csak az éles szeműek és magas IQ-val rendelkezők veszik észre a rejtett kutyát

Ha szereted a képes rejtvényeket és fejtörőket, akkor jó helyen jársz, hiszen egy különös és szórakoztató vizuális kihívás vár rád. Meg tudod találni a rejtett kutyát a képen? Ez a legújabb agytorna, igazán magas IQ kell hozzá, hogy az ember megfejtse. „Keresd meg a spánielt” – olvasható a kép feliratán, amely egy kutyát ábrázol, rejtve a törmelékek között, valószínűleg egy erdőben vagy parkban. Nézd meg, sikerül-e észrevenned:

Forrás: Reddit/FindTheSniper

Nem meglepő, hogy a felhasználó, aki feltöltötte a képet, nehéznek értékelte ezt a feladványt, mivel sokan komolyan küzdöttek vele. Többen is javasolták, hogy először érdemes közepes nehézségű fejtörőkkel kezdeni, mert ez a nehéz rejtvény többeket is frusztrálttá tett, mivel azt hitték, hogy átverés. „Hahahaha. Hangosan káromkodtam, hogy nincs spániel ezen a képen, és hogy a posztoló csak ugrat minket.” - fűzte hozzá az egyik felhasználó. Egy másik hozzászóló, aki végül megtalálta, ezt írta: „Igazi ravasz kis ördög, egy kis időbe telt, mire észrevettem.” Ahogy egy felhasználó is említette, ha egyszer meglátod, nem tudod többé nem észrevenni! Neked sikerült megtalálnod?

Nehezen boldogulsz? Íme egy kis segítség:

Ha a kép közepére koncentrálsz, és lassan balra mozdítod a szemed, megláthatod a barna kutyát, ahogy elrejtőzik az ágak között. Ha végképp elakadtál, a megfejtést ide kattintva találod.

