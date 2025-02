Kvíz: Csipkerózsika, Aladdin, Hamupipőke - Felismered kép alapján a klasszikus Disney-hősöket?

A kvíz, amelyben most megidézzük gyermekkorod kedvenc mesehőseit. Ezen a napon, épp ma 66 éve annak, hogy először mutatták be Walt Disney Csipkerózsikáját. Ennek apropójából mi is elhoztuk a legszebb és minden idők legjobb Disney-mesefilmjeit. Emlékszel még ki volt Pán Péter főellensége, hogy hívták Hamupipőke mostohaanyját, miért akart a sellőként élő Ariel emberi lábakat vagy épp a Grimm-mesék nyomán született Csipkerózsika mesében mi történt, miután a Csipkerózsika 16 éves korában megszúrta az ujját egy rokka orsójával?

Kvíz: 10 kép, amiből kiderül, mennyire emlékszel még a Disney mesékre

Forrás: Collection ChristopheL via AFP

Kevés dolog tud olyan erős és mélyreható érzelmeket kiváltani belőlünk, mint a Disney-rajzfilmek bűbájos és ártalmatlan főhősei. A Disney-mesék varázslatos világát egyszerűen nem lehet megunni, akár felnőttként is bármikor szívesen visszanézzük őket – még ma is megdobban a szívünk, amikor Hamupipőke elhagyja a bál után az üvegcipellőjét, vagy amikor Aladdin és Jázmin hercegnő együtt repülnek a város felett a varázsszőnyegen. Te emlékszel még rájuk? Nos, ha nem, akkor itt az ideje, hogy felelevenítsd régi emlékeidet. Teszteld tudásodat a következő mesekvízben, és derítsd ki, mennyire ismered fel a mesehősöket egyetlen képkocka alapján! Felkészültél?