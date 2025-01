KVÍZ: te mennyire emlékszel még a Szex és New York sorozatra?

Kvízünkből most kiderül, mennyire emlékszel még a hat évadot megélt kultikus Szex és New York sorozatra, ami a ’90-es évek végén felkorbácsolta a divat világát és átformálta az akkori kultúrát. A sorozat egy abszolút szabad szájú nőiességet sugallt, ám óriási mennyiségű öniróniával szólt a nőkről a nőknek, valamint a szinglilét előnyeiről és hátrányairól. Divatrajongóknak pedig egyszerűen kötelező volt. Na de lássuk, mennyire emlékszel még a négy New York-i szingli nő életére? Ha mind a tíz kérdést eltalálod, te egy igazi Szex és New York rajongó vagy! Gratulálunk!

Kvíz: derítsd ki, mennyire emlékszel még a 4 cserfes csajra

Forrás: GC Images

Kvíz: Emlékezetes karakterek, ikonikus divatpillanatok

Carrie Bradshaw írásaihoz általában a saját és barátai, Charlotte York (Kristen Davis), Samantha Jones (Kim Cattrall) és Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) életéből merített ihletet. A szériát 1998. június 6-án kezdték vetíteni az HBO televíziós csatornán. Az Egyesült Államokban ekkor mutatták be az első évad első részét. A magyarországi premier szintén az HBO-n volt, 2002. december 14-én. A sorozat részben Candace Bushnell 1997-es, azonos című könyvén alapult. Bushnell is, akárcsak Bradshaw, hetente írt cikkeket egy lapnak, amelyeket később aztán felhasznált könyvéhez is. Na, de akkor most jöjjön a kvíz!