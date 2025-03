Matekteszt: le tudnál újra érettségizni? Most kiderül, mennyire emlékszel a középiskolai tananyagra

A kvíz, melynek révén most fejest ugrunk a törtek, szorzó, halmazok és a geometria varázslatos világába. A hangzatos szavak és szokatlan fogalmak azonban továbbra sem segítik mindenkinek megértetni a matematikát. Még mindig a matekteszt a legnagyobb mumus az érettségin a nebulók számára. Bár a középszintű matekérettségi esetében csak akkor kell szóbelizni, ha valakinek nem sikerül elérni a kettes érdemjegyhez szükséges százalékot, emelten kötelező eleme a szóbeli vizsga a sikeres érettséginek. Ha eddig a gyermeked szorgalmasan tanultat, akkor már tudja, hogy melyek azok a nehezebb témakörök, amelyekre érdemes jobban ráfeküdni, ismételni és gyakorolni. Mutatjuk, miből kell felkészülni, ha gyerkőcöd tavasszal érettségizik.

Matekteszt: Itt az ideje felkészülni az írásbeli érettségire!

Forrás: Shutterstock

Matekteszt: Vegyük át együtt a legnehezebb kérdéseket

Az érettségi előtt érdemes több típusfeladatot megoldani, hisz az mindig nagyobb biztonságot adhat az érettségin is, hiszen csak fel kell ismerni, hogy milyen képletet vagy azonosságot kell alkalmazni, és már mehet is a számolás. A gyakorlással rutinszerűvé válik a feladatmegoldás, azonban arra is figyelni kell, hogy ha nagyon egyszerűnek is tűnik is az adott kérdés, akkor se maradjon ki az ellenőrzés, mert a kapkodás és a figyelmetlenség az egyik legnagyobb buktató a matematika érettségin. Ebben a kvízben az elmúlt évek matekérettségi középszintű feladatai közül válogattunk, hogy segítsük a felkészülést. Sok sikert!