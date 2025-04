Kvíz: felismered a kultikus horrorfilmeket egyetlen kép alapján?

Kvízünkből most kiderül mennyire emlékszel még a Démonok között legikonikusabb részeire, a Jack Nicholson főszereplésével készült Ragyogásra, a Fűrész-sorozat első epizódjának kulcsjelenetére, ki elől menekül a Nostromo űrhajó legénysége, vagy épp melyik horrorban alakít Sarah Michelle Gellar egy bájos szépségkirálynőt, akinek tragikus és véres sorsa a film egyik emlékezetes jelenetévé vált. Ha az alábbi kvízkérdésekre helyesen válaszolsz, te egy igazi horrorfilmrajongó vagy! Gratulálunk!

Kvíz: 10 rémisztő kérdés ikonikus horror filmekből

Kvíz: íme 10 rémisztő kérdés a nagy sikerű horrorfilmekből

A horror a filmművészet egyik legősibb és egyben legérdekesebb műfaja, aminek nagyon egyszerű oka van: egyszerűen imádunk rettegni. Vannak filmek, amelyek vér nélkül is borzongató és félelmetes pillanatokat okoznak számunkra, és olyan nagy klasszikus alkotások, melyeken egyszerűen nem fog az idő. A horror műfaja közel 130 éves múltja során ikonikus karakterek jöttek-mentek, de a kísértetek, vámpírok, a zombik és a késes, maszkos gyilkosok sosem mennek ki a divatból. Ebben a kvízben, olyan klasszikus, nagy sikerű horrorfilmeket gyűjtöttünk most össze, amelyekről egészen biztos, hogy a műfaj iránt kevésbé érdeklődők is hallottak már. Lássuk, sikerül-e eltalálnod a 10 ijesztő kérdésből a jó válaszokat, vagy inkább megrémülsz tőlük?