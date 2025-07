Jason Momoa hat év után leborotválta a szakállát – Így néz ki most

A 45 éves Jason Momoa egy videót is megosztott az Instagramon, amelyben saját kezűleg szabadul meg jellegzetes arcszőrzetétől. „Hat éve nem borotválkoztam, és lám, megint itt tartunk” – írta a poszt mellé. A videón látható, amint géppel nekilát a borotválkozásnak, majd azt mondja: „Az istenit, utálom!” A felvételt lejjebb tudod megnézi.

Jason Momoa már nem így néz ki

Forrás: WireImage

A változás mögött azonban komoly üzenet áll. Momoa a fenntartható vízforgalmazással foglalkozó Mananalu nevű cégét népszerűsíti, amelynek célja, hogy alternatívát kínáljon a műanyag palackokkal szemben. Most új szintre emelik a törekvéseiket: a Boomerang Waterrel együttműködve olyan újratölthető rendszert vezetnek be, amely a helyszínen tisztítja és palackozza a vizet – mindezt alumínium flakonokban.

„Ez a jövő – és mi Hawaii-on kezdjük el” – hangsúlyozta Momoa. „Szabaduljunk meg az egyszer használatos műanyagtól. A gyermekeinkért és a bolygónkért.”

A videóban a színész azt is elmondja, hogy 2019-ben a Mananalu az elsők között volt, akik alumíniumpalackos vizet dobtak piacra. Most szeretnék ezt a modellt globálisan is kiterjeszteni.

Így néz ki Jason Momoa szakáll nélkül:

A színész posztja alatt rengeteg elismerő hozzászólás gyűlt össze – többek között Jason Momoa barátnője, Adria Arjona is reagált: szívecske emojikkal jelezte támogatását.

Momoa számára nem ez az első alkalom, hogy borotvával üzeni meg a világnak, mit tart fontosnak. Már 2019-ben is hasonló célból szabadult meg a szakállától egy YouTube-videóban, akkor a Mananalu indulása alkalmából. Akkor így búcsúzott: „Viszlát Drogo, Aquaman, Declan és Baba!” – utalva a legismertebb szakállas karaktereire.