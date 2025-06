Ez a brutálisan nehéz IQ-teszt még a zseniket is megizzasztja – Te kiszúrod a furcsa sakkbábut?

Itt az idő, hogy elővedd a benned élő Sherlock Holmest, és belevágj ebbe az észvesztő sakkrejtvénybe! Ez nem egy szokványos találd meg a különbséget játék. Ezek az illúziók gyakran játszanak a színekkel, perspektívával, így kihívást jelentenek a valóságérzékelésed számára. Képes vagy kiszúrni a különc huszárt, aki ügyesen álcázta magát társai között? Mindössze 8 másodperced van, hogy megfejtsd ezt az optikai illúzión alapuló IQ-tesztet! Készen állsz? akkor görgess lejjebb, indítsd az órát, és kezdődhet a keresés!

IQ-teszt: egy sakkfigura más mint a többi. Sikerül kiszúrnod?

Forrás: jagranjosh.com

IQ-teszt: Csak az emberek 1%-a képes kiszúrni a furcsa sakkfigurát 8 másodperc alatt!

Az agyad most biztosan lázasan elemzi az összes huszárt. A huszárok első ránézésre mintha teljesen egyformák lennének. Annyira hasonlóak, hogy könnyű elsiklani az apró, alig észrevehető különbség felett. Ha az oda nem illő huszár sakkbábú el is kerüli a figyelmedet a megadott idő alatt, ne csüggedj! Ez a különösen nehéz kihívás szándékosan lett ilyenre tervezve, hogy még a legélesebb elméket is próbára tegye.