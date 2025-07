Filmrelikviák aukciója: eladó Kevin sapkája, a Star Wars fénykardjai és Indiana Jones ostora

A filmrajongók most dörzsölhetik a tenyerüket: Indiana Jones ostora, Anakin Skywalker piros fénykardja és Kevin ikonikus kötött sapkája mind kalapács alá kerültek – és a licitek már egészen elképesztő összegeknél járnak. A Heritage Auction legújabb rendezvénye, a Summer Entertainment Auction igazi csemegét kínált a mozirajongóknak – nemcsak kultikus filmes tárgyakat, hanem valódi történelmi darabokat vásárolhatnak az aukción.

Filmrelikviák kerültek aukcióra

Forrás: Northfoto

A filmes relikviák aukciója nem új keletű szórakozás a gyűjtők világában. A legnagyobb hollywoodi produkciók forgatásán használt kellékek, kosztümök vagy akár forgatókönyv-oldalak gyakran bukkannak fel aukciókon vagy vintage boltokban. Ezúttal azonban egy professzionális, nemzetközi figyelmet kapó aukció zajlott július 15–19. között, ahol a filmes kincsek új tulajdonosokra találtak – méghozzá rekordösszegekért. A Heritage közlése szerint ez lett minden idők második legnagyobb bevételű szórakoztatóipari aukciója.

Forrás: Northfoto

Hollywood aranykora kalapács alatt − Ikonikus filmes tárgyak az aukción

A rendezvény egyik legértékesebb darabja Harrison Ford ostora volt, amelyet az Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag című filmben használt. Az ikonikus kellék nemcsak filmes, hanem történelmi jelentőséggel is bír: Ford ugyanis az Egyesült Királyságban rendezett premier alkalmával ajándékozta azt az akkori walesi hercegnek, Károlynak – aki később továbbadta Diana hercegnének. Innen került a jelenlegi, meg nem nevezett tulajdonoshoz, aki most 525 ezer dollárt, azaz közel 189 millió forintot kapott érte.

Indiana Jones ostor

Forrás: Northfoto

„Ezek nem egyszerű kellékek. Ezek mitikus tárgyak" – mondta Joe Maddalena, a Heritage alelnöke. „Hollywood legnagyobb pillanatait mesélik el – egy-egy tárgyon keresztül.”

A sci-fi rajongók is örülhetnek, főleg a Star Wars-rajongók: az aukción szerepelt Luke Skywalker X-szárnyú vadászgépének egy miniatűr másolata, amelyet az A Birodalom visszavág című rész forgatásán használt az Industrial Light & Magic csapata. Emellett Anakin Skywalker (Hayden Christensen) és Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) fénykardjai is kalapács alá kerültek – ezek ugyan még nem találtak gazdára, de a szakértők szerint az áruk könnyedén elérheti a milliárdos szintet. Hogy miért? Mert ezek már nem csak filmes kellékek – legendák, amelyek a popkultúra DNS-ébe íródtak. Másrészt egy korábbi aukció során eladott Red Leader X‑wing-hero modell 1,116 milliárd forintért kelt el, így körülbelül ennyiért fognak elmenni ezek a relikviák is. Ami a fénykardokat illeti, a határ valószínűleg a csillagos ég lesz, de ez valljuk be, abszolút érhető.