Felismered a hírességeket a tetoválásuk alapján? Csak a legnagyobb celebszakértőknek sikerül

A tetoválás − akárcsak a smink vagy az öltözködés −az önkifejezés egyik formája. Egy személyes történetet, fontos életeseményt vagy mély érzelmet rögzít a bőrön, amely így mindig velünk marad. A sztárok esetében gyakran előfordul, hogy egy fontos filmszerep, egy karrierbeli vagy magánéleti mérföldkő, vagy egy meghatározó magánéleti pillanat inspirálja a mintát. Emellett a tetoválás az egyediséget is erősíti, hiszen egy gondosan megtervezett motívum vizuálisan is kiemeli viselőjét a tömegből, ami a hírességek világában akár a személyes márkaépítés része is lehet.

A tetoválás valahogy sosem megy ki a divatból

A nők is bátran vállalnak tetoválást

A legkedveltebb a nők körében a mandala, a tollpihe, a virág, a pillangó motívumok és a kisméretű feliratok, az infinity tetkó (végtelen jel) azonban már kezd kimenni a divatból. Nagyon szeretik a kidolgozott, kisméretű rajzokat, a geometriai formákat, és az úgynevezett dot worköt, vagyis a pontozásos technikával készült tetoválásokat is. Egy szép rajzolatú, igényes tetoválás bármelyik nőn jól áll, és még önbizalmat is ad. Egyesek arról számolnak be, hogy bátrabbnak érzik magukat általa, és jobban merik vállalni a testüket, mint korábban. Úgy tűnik igaz ez a sztárokra is. A hírességek tetoválásait mindig nagy érdeklődés övezi, sokan nyilatkoztak közülük arról, miért, és mit viselnek a testükön.

A gyönyörű színésznő, Megan Fox egy Shakespeare-idézetet visel a vállán, Rihanna a mellei alatt található Ízisz-tetoválásával a nagymamája előtt tiszteleg.

Kylie Jenner pedig korábban az Instagramon is vallott a karjára varratott tetkóról:

A nagymamám neve a nagypapám kézírásával

Te felismered a hírességeket a tetoválásaik alapján? Mérd fel tudásod kvízünkkel!