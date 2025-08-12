Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 12., kedd Klára

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
korszak

Elképesztő bejelentést tett Taylor Swift — Sokan várták már, hogy megtörténjen

korszak stúdióalbum Travis Kelce Taylor Swift
Life.hu
2025.08.12.
A gigaturnéja után már utalt rá, hogy új korszakra készül, de hogy ilyen hamar megtörténik, azt senki nem gondolta volna. Taylor Swift Travis Kelce podcastjában tette meg a nagy bejelentést.

Teljesen új korszakot nyit az életében Taylor Swift, amelynek első lépése hamarosan kézzelfoghatóvá válik. 

Taylor Swift, left, and Kansas City Chiefs tight end Travis Kelce walk off the field after the trophy ceremony following the Chiefs' 32-29 victory over the Buffalo Bills in the AFC Championship Game on Jan. 26, 2025, at GEHA Field at Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri. (Emily Curiel/Kansas City Star/Tribune News Service via Getty Images)
Taylor Swift nagy bejelentést tett
Forrás: Getty Images

Taylor Swift nagy bejelentése — The Life of a Showgirl 

Taylor Swift bejelentette 12. stúdióalbumár. A popsztár, aki az Eras turné után teljesen új korszakot ígért, betartja, amit mondott, és ezt nem akárhogy, nem akármikor és akárhol jelentette be. 

The Life of a Showgirl címmel megjelenő stúdióalbumát vőlegénye, Travis Kelce és testvére, Jason Kelcével közös podcastjában tette meg. Mivel ez lesz a popdíva 12. albuma, stílusosan augusztus 12-én éjjel 12 óra 12 perckor jelentette be. Az Instagramon megjelent videón látható, hogy az énekesnő egy zöld dobozt vitt magával a podcastba, amelyről, miután párja megkérdezte, mi van benne, Taylor Swift így válaszolt: „Ez a vadonatúj albumom, a The Life of a Showgirl”.

Hogy milyen dalok lesznek az új albumon, amely feltehetőleg október 13-án jelenik meg, még nem tudni. 

Újabb döfés Brad Pitt szívébe — A válás véglegesítése után sem kíméli exét Angelina Jolie

Miután véglegesítette válását Brad Pittel, a Maria sztárja úgy döntött, továbblép. Angelina Jolie döntése azonban a gyerekeit, és így volt férjét is érinti, nem is kicsit.

Újabb döfés Brad Pitt szívébe — A válás véglegesítése után sem kíméli exét Angelina Jolie

Sokkoló diagnózis: apró tünet volt az első jele Michael Douglas torokrákjának - Elmondta, mi volt az

A színész nyíltan beszélt arról, hogyan diagnosztizálták IV. stádiumú szájüregi rákját, és milyen szerepet játszhatott benne a HPV-fertőzés. Michael Douglas ma már rákmentes és a betegsége óta fontosnak tartja az edukációt a témában.

Sokkoló diagnózis: apró tünet volt az első jele Michael Douglas torokrákjának - Elmondta, mi volt az

Cristiano Ronaldo egy hatalmas gyémántgyűrűvel kérte meg szerelme kezét - Fotó!

Özönlenek a gratulációk Georgina Rodríguez Instagram-bejegyzése alatt. Cristiano Ronaldo barátnője egy eljegyzési gyűrűs fotóval jelentette be a nagy hírt.

Cristiano Ronaldo egy hatalmas gyémántgyűrűvel kérte meg szerelme kezét - Fotó!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu