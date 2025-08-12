Elképesztő bejelentést tett Taylor Swift — Sokan várták már, hogy megtörténjen

Teljesen új korszakot nyit az életében Taylor Swift, amelynek első lépése hamarosan kézzelfoghatóvá válik.
Taylor Swift bejelentette 12. stúdióalbumár. A popsztár, aki az Eras turné után teljesen új korszakot ígért, betartja, amit mondott, és ezt nem akárhogy, nem akármikor és akárhol jelentette be.
The Life of a Showgirl címmel megjelenő stúdióalbumát vőlegénye, Travis Kelce és testvére, Jason Kelcével közös podcastjában tette meg. Mivel ez lesz a popdíva 12. albuma, stílusosan augusztus 12-én éjjel 12 óra 12 perckor jelentette be. Az Instagramon megjelent videón látható, hogy az énekesnő egy zöld dobozt vitt magával a podcastba, amelyről, miután párja megkérdezte, mi van benne, Taylor Swift így válaszolt: „Ez a vadonatúj albumom, a The Life of a Showgirl”.
Hogy milyen dalok lesznek az új albumon, amely feltehetőleg október 13-án jelenik meg, még nem tudni.
