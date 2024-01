Rekordszámú résztvevője volt a 13. Budapest Central European Fashion Weeknek

A környező országok tervezőinek részvétele az eseményen összhangban van azzal a célkitűzéssel, hogy Budapest hosszú távon a divatipar régiós központja legyen. Három elismert hazai márka self-organised programmal csatlakozott a rendezvényhez. A teljes mértékben a márkák által szervezett, külső helyszínen megvalósított események minden egyes részlete tökéletes összhangban állt a márkák egyedi karakterével és stílusával.

Budapest Central European Fashion Week

Forrás: HFDA / The Sparkle Content



„Volt alkalmam az eseményre érkező szakemberekkel, hazai és nemzetközi újságírókkal, buyerekkel beszélgetni a BCEFW alatt. Mindannyian kiemelték a rendezvény szakmaiságát, figyelemre méltónak találták a tervezők kollekcióit, a nemzetközi piacra is alkalmasnak, kivétel nélkül már most a régió legszínvonalasabb divateseményeként tartják számon a BCEFW-t. Fontos visszajelzés számunkra, hogy sok vendég viselt hazai márkát az eseményeinken, amely mutatja, hogy egyre szélesebb kör érdeklődik a magyar tervezők iránt. Köztük a fiatal generáció tagjai is, akiket ismét sikerült megszólítanunk. Már az előregisztráció során túljelentkezés volt a Fashion Hubra, és közel 1000 fő látogatta meg a hétvégi programokat a helyszínen. Szezonról szezonra olyan mérvadó esemény valósul meg a BCEFW-vel, amely egész Budapestet lefedve, az országimázs szempontjából meghatározó helyszínekkel, ezúttal a Szépművészeti Múzeum, a Hősök tere és az Andrássy út környékével, az ország turisztikai vonzerejéhez is hozzájárul” – emelte ki a BCEFW régiós szerepét Jakab Zsófia, az MDDÜ vezérigazgatója.