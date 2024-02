Szépség, műveltség, báj jellemezte az első magyar szépségkirálynőt, Simon Böskét

A kis Simon Böske 115 évvel ezelőtt, 1909. február 15-én látta meg a napvilágot, Simon Erzsébet néven. Zsidó családba született, ami később rányomta a bélyegét a karrierjére. Édesapja dr. Simon Sándor volt a keszthelyi járási tiszti főorvos. Szépségkirálynőo karrierje a Színházi Élet című újság hirdetésével kezdődött: a lap hirdete meg a keszthelyi Korzó szépe versenyt, amelyen az akkor 16 éves Simon Böske is elindult, hogy aztán meg is nyerje, ahogy a szintén az újság által meghirdetett Balaton Tündére címet is megszerezte.

Miss Európa verseny, 1929

A következő lépés a Miss Hungária szépségverseny volt, ahol 218 induló közül őt találta a zsűri a legszebbnek. Ezután Párizsban bezsebelte az európa szépe díjat is, s noha többek között francia és amerikai filmszerepekkel is bombázták a kor szépségideáljának tökéletesen megfelelő magyar lányt, ő hazajött. Itthon tömegek ünnepelték a sikerét. Amikor egy az Újságírók Kórház- és Szanatóriumegyesülete javára szervezett autogramosztáson megjelent, rajongók hada fogadta, ám akadtak közöttük gyűlölködők is: egy női küldöttség jelent meg az eseményen, akik zsidó származására utalva üvöltötték, hogy Böske nem magyar, Miss Palesztinának és ronda zsidó lánynak nevezték. És ekkor ég csak 1929. március 17-ét írtunk, hol volt még ekkor a II. világháború...?!