A Bridgerton család: így utánozd le a szereplők stílusát, nézz ki úgy, mint ők - Videó

A Bridgerton család már a megjelenésekor beszippantotta az embereket, népszerűsége pedig azóta is töretlen. A sorozat harmadik évadát is tűkön ülve várták a rajongók, különösen azért, mert ezúttal Colin Bridgerton (Luke Newton) és Penelope Featherington (Nicola Coughlan) a központi figurák. „A Bridgerton család első évada a szenvedélyről szólt, a második a vágyakozásról, a harmadik pedig annyira romantikus, a szerelmi jelenetek nagyon szépek" - nyilatkozta erről az évadról Nicola. A Bridgerton-láz pedig mindenhová elér, hiszen a sorozat szereplőinek stílusa is megfogta az embereket. Szerencsére kapunk némi útmutatást ahhoz, hogyan is utánozhatnánk le egyszerűen.

A Bridgerton család stílusát is imádják az emberek

Forrás: Netflix

Így utánozzuk le A Bridgerton család szereplőinek stílusát

Daphne Bridgerton

A sorozat első évadának főszereplője, Daphne Bridgerton, akinek a sorsát valószínűleg már elrendezettnek tekinthetjük - bár karaktere még visszatérhet -, a frizuráját viszont bátran lemásolhatjuk.

Penelope Featherington

Penelope Featherington, vagyis a sorozat 3. évadának központi karaktere, az egész sorozat elbeszélője-narrátora is Lady Whistledown álcája alatt. Ki ne szeretne az ő bőrébe bújni? Így csinálhatsz hasonló frizurát:

Francesca Bridgerton

A karaktert szerencsére nem kell hiányolnunk a harmadik évadból, ám nem az eddig megszokott színésznő, azaz Ruby Stokes alakítja, mostantól Hannah Dodd fogja játszani. Így válhatunk mi is Francescákká:

A Bridgerton család harmadik évadának első felét valószínűleg már rég végignézték a rajongók, a nyolcrészes szezon második adagját jelentő négy epizód majd június 13-án érkezik a Netflixre. És már az is biztos, hogy egy negyedik évada is lesz a sorozatnak, ám az egyelőre titok, hogy annak kik lesznek a főszereplői.