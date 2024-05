A Bridgerton család: minden infó egy helyen a kedvenc kosztümös-romantikus sorozatunkról

Penelope Featherington karakterének középpontba kerülése azért is izgalmas fejlemény, mert ugyebár ő az egész sorozat elbeszélője-narrátora is – csak éppen inkognitóban, a társasági lapjában az arisztokrácia bulvárügyeit kiteregető Lady Whistledown álcája alatt. A regényekben épp a most feldolgozott negyedik kötetben derül csak ki Lady Whistledown személyazonossága, és ugyan a sorozatváltozat ezt már korábban leleplezte a nézők előtt, de ezen a téren is minden bizonnyal tartogatnak majd érdekes fejleményeket az új részek. Lady Whistledown azért is maradhatott sokáig inkognitóban a sorozatnézők előtt is, mert a hangja teljesen más, mint a Penelope Featheringtont játszó színésznőé: egy idős hölgy beszél a nevében, múltbeli eseményekre visszatekintve. Ezt az idős hölgyet, pontosabban a hangját a sorozat eredeti hangsávjában Julie Andrews alakítja, aki a kosztümös és romantikus történetek igazi színészlegendájának számít az olyan filmek révén, mint a Mary Poppins, A muzsika hangja, vagy A neveletlen hercegnő. Julie Andrews közreműködése a sorozatban azért is különleges, mert az idős színésznő soha nem találkozott a többi szereplővel: nemrégiben vallotta be egy interjújában, hogy az ő szövegeit egyszerűen felveszik az amerikai otthonához közel, így az angliai forgatásokre el se kell látogatnia.

Nagy hiányzók és színészcserék

Ez a bizonyos forgatás a harmadik évad esetében már 2022 júliusában elkezdődött, és több mint egy évvel ezelőtt, 2023 márciusában fejeződött be. A korábbi szereplők és színészek közül nem mindenki tért vissza az új felvonásra. Az első évad szexszimbóluma, a sorozattal sztárrá váló Regé-Jean Page ugyebár a második évadból is hiányzott már, és őt valószínűleg nem is láthatjuk már többet A Bridgerton családban, mert annyira elhalmozzák a mozis szerepajánlatokkal. Hasonló Phoebe Dynevor helyzete is, aki szintén a mozis karrierjét építgeti nagy erőkkel, igaz ő a második évadban azért még felbukkant, és a nyilatkozatai alapján elképzelhetőnek tart egy későbbi visszatérést is. Szintén nélkülöznünk kell majd Ruby Stokest, de nem úgy az általa eddig játszott karaktert: Francesca Bridgerton figurája marad a történetben, csak épp mostantól Hannah Dodd fogja játszani. Négy új szereplő is érkezik, és Hannah New, Daniel Francis, Sam Phillips és James Phoon mellett fontos visszatérők is lesznek: az előző évadban fontos szerepet játszó Simone Ashley és Jonathan Bailey párosától sem búcsúzunk el, hanem nyomon követhetjük majd azt is, miként birkóznak meg a házasélet kihívásaival.