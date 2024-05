3+1 szín, ami öregít - megmutatjuk, hogy viseld!

Az öltözködésünk segíthet kifejezni személyiségünket, és ahogy változunk, úgy változik az ízlésünk a ruházkodás terén is. Persze, mindannyian követjük a divatot, de valljuk be, vannak azért olyan kedvenc darabjaink, amelyektől egyszerűen nem tudunk megválni. A színük, a fazonjuk, vagy akár a hozzájuk kötődő emlékek miatt hosszú éveken keresztül hordjuk őket. Sokszor még akkor is, ha öregítenek.

Vannak színek, amelyeknek a viselése kifejezetten öregíthet.

Forrás: Shutterstock / Anna Zhuk

Vigyázz, a kedvenc színeid nem biztos, hogy előnyösek!

Arra érdemes gondolni, hogy ami jól állt két évvel ezelőtt, nem biztos, hogy még mindig előnyös. Illetve, hogy a színek, amelyeket felveszünk, nemcsak a hangulatunkra vannak hatással, hanem hozzájárulhatnak a magabiztos megjelenéshez is.

De mi van akkor, ha olyan árnyalatokat választunk, amelyek ahelyett, hogy kiemelnék a vonásainkat és energikus, fiatalos megjelenést kölcsönöznének, inkább sápadtnak és erőtlennek mutatnak? Bizony, vannak olyan színek, amelyeket jobb, ha elkerülsz, mert idősebbnek mutathatnak a korodnál.

A lila és a fekete kombinációja bár elegáns hatást kelt, jóval idősebbnek mutathat a korodnál.

Forrás: Shutterstock/Try_my_best

Ezek a színek a legtöbb nőt öregítik

Szürke

A szürke ruhák mindannyiunk gardróbjában megtalálhatóak, hiszen hozzá tartoznak az „office look” és az elegáns megjelenéshez. Ugyanakkor nem biztos, hogy mindenkinek jól állnak. A szürke árnyalatai a világos bőrűeket sápadtabbnak mutathatják, ha pedig feketével vagy egyéb sötét színnel kombináljuk, akkor kifejezetten öregítenek. Természetesen nem kell kidobnod a szürke zakódat, de mindenképpen világos árnyalatokkal, pasztell színekkel kombináld, szövet nadrág helyett pedig válassz egy csinos farmert. Bordó

A bordó szín fakóbbnak mutatja az arcot, és ha egyéb sötét színnel, például barnával vagy zölddel kombinálod, akkor kifejezetten idősebbnek látszol majd a korodnál. Lila

A lila jól kombinálva eleganciát és kifinomultságot sugározhat, azonban, ha egy halványlila felsőt mondjuk egy szürke zakóval kombinálsz, a bőröd fakónak és élettelennek tűnhet. Nem beszélve a különböző árnyalatokról: míg a világos lila fiatalos hatást kelthet, addig a padlizsán és az annál sötétebb árnyalatok kifejezetten öregesnek tűnhetnek. Figyelj arra is, hogy ne keverd egy öltözeten belül a lila különböző árnyalatait, és ne öltözz tetőtöl-talpig lilába, mert az nevetséges hatást kelthet. A sminkedre is ügyelj: ha erősebb ruhaszínt választasz, mint például a sötétlila, akkor a szádat semmiképp se rúzsozd hasonló árnyalatúra, inkább natúr szájfényt válassz.



Ha sötét hajad van és fekete ruhát választasz, akkor figyelj arra, hogy az öltözéked valamilyen színes kiegészítővel kombináld.

Forrás: Shutterstock/Svetlyachock

+1 Túl sok fekete

A fekete elegáns és stílusos, ráadásul szinte minden alaklomra bevethető, így igazi jolly joker a gardróbban. Arra azonban figyelj, hogy ne told túl, mert ha tetőtől talpig feketébe öltözöl, és még erősen is sminkelsz, azzal legalább egy tízest rádobsz a korodra. Ha sötét hajad van, akkor a fekete felsőt mindenképpen valamilyen világos kiegészítővel kombináld. Például feldobhatod a szetted egy színes kendővel. Sminkben is törekedj a szolid, természetes hatásra, ha feketét viselsz, akkor kerüld az erős szemhéjfestéket és a sötét rúzst.