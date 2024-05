Szezonális szenzáció: idén a fagyiköröm hódít

Ezek a vibráló és élénk árnyalatok frissességet és játékosságot kölcsönöznek a körmöknek, és ideális választások a nyári szezonban. Az új trend fő jellemzői közé tartozik az élénk színek használata, melyeket gyakran a klasszikus fagyi ízek ihlettek, mint a vanília, eper, málna vagy menta.

A pasztellszínű árnyalatok csodásan mutatnak a bőrön és szuperül illenek a színes, nyári ruhadarabokkal

Forrás: 0leJohny/Shutterstock

A fagyi színű körmök szabad teret nyújtanak a kreativitásnak és az egyedi megjelenésnek. Kombinálhatók egyszerű mintákkal, díszítésekkel vagy akár csillogó kiegészítőkkel is, hogy még feltűnőbbé tegyük a manikűrt.

Ezenkívül, ez a trend univerzális és sokoldalú. Bárki kipróbálhatja, és alkalmazható mind hétköznapi megjelenésekhez, mind különleges alkalmakra. Tökéletesen illenek a meleg, napfényes hónapokhoz, mert a fagylaltok színvilága előidézi a nyár édes és magával ragadó pillanatait. A pasztellszínű árnyalatok csodásan mutatnak a bőrön és szuperül illenek a színes, nyári ruhadarabokkal.

Ötletek fagyi színnel Egyszínű manikűr: Sokszor győz az egyszerű, de nagyszerű

Kombinált minták: Több szín is jól mutat egy kézen

Ombre hatás: Fagyi színű lakkok, amelyek átmenetet mutatnak

Matrica vagy különböző minták: Egy egyedi minta, flitter vagy csillám mindig jó megoldás

Katy Perry, aki gyakran látható élénk és vidám színekkel díszített körmeivel

Forrás: KENA BETANCUR / AFP

Akad néhány híresség, aki előszeretettel viseli a fagyi színű körmöket. Például Katy Perry, aki gyakran látható élénk és vidám színekkel díszített körmeivel, vagy c, aki időről időre merész és színes manikűrrel rukkol elő. Számos influenszer és divatikon is előszeretettel viseli ezt a trendet, és inspirálja követőit az új színek és minták kipróbálására. Kylie Jenner is gyakran választ élénk és feltűnő színeket a körmeihez, melyek inspirálóak lehetnek azok számára, akik szeretnének kísérletezni a fagyi színű manikűrrel. Rihanna is ismert a merész és trendi megjelenéseiről, amelyek közé gyakran tartoznak a vidám és színes körmök is.